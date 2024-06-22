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У Києві у під'їзді багатоповерхівки чоловік виявив гранату, фото

11:47, 22 червня 2024
Повідомлення про виявлення небезпечного предмету надійшло у Дарницькому районі столиці.
У Києві у під'їзді багатоповерхівки чоловік виявив гранату, фото
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Патрульній поліції Києва повідомляють про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що у Дарницькому районі столиці надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмету.

«Чоловік розповів, що в під'їзді одної з багатоповерхівок виявив предмет, схожий на гранату», - зазначають правоохоронці.

Відтак, на місце викликали слідчих і вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Раніше стало відомо, що в Бучі на Київщині чоловік підірвав гранату в автомобілі.

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