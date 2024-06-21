В Бучі на Київщині чоловік підірвав гранату в автомобілі

До 59-річного водія у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

В Бучі у Київській області чоловік підірвав гранату в машині. У поліції Київщині зазначили, що повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі надійшло до правоохоронців близько 10:50 21 червня.

Як попередньо встановили у поліції, до 59-річного водія автомобіля «КІА» у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.