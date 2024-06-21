В Буче на Киевщине мужчина взорвал гранату в автомобиле

К 59-летнему водителю в машину сел неизвестный мужчина и угрожая гранатой потребовал отвезти его на границу с соседним государством.

В Буче в Киевской области мужчина взорвал гранату в машине. В полиции Киевщины отметили, что сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле, поступило к правоохранителям около 10:50 21 июня.

Как предварительно установили в полиции, к 59-летнему водителю автомобиля «КІА» в машину сел неизвестный мужчина и угрожая гранатой потребовал отвезти его на границу с соседним государством.

Водитель успел покинуть автомобиль, в это время неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.