Социальная помощь вместо пенсии: кому из украинцев придется получать 2361 гривну

В 2024 году социальная помощь составляет 2361 гривну или 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В случае недостаточного страхового стажа для получения права на пенсию, граждане Украины могут обратиться за социальной помощью. На такую помощь можно рассчитывать после достижения 65 лет и только при недостаточном общем доходе семьи. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Для выхода на пенсию в 2024 году нужно иметь: не менее 31 года стажа для ухода на пенсию в 60 лет; не менее 21 года стажа для выхода на пенсию в 63 года; не менее 15 лет стажа для выхода на пенсию в 65 лет.

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, но с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума.

В 2024 году размер такой помощи составляет 2361 гривна.

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