США не мають оцінок щодо того, хто саме несе відповідальність за ракетний удар по Севастополю, — Держдеп

У Держдепі США відреагували на звинувачення рф в ударі по окупованому Севастополю.

Сполучені Штати Америки не мають оцінок щодо того, хто саме несе відповідальність за ракетний удар по Севастополю в окупованому Криму 23 червня. Про це заявив спікер Держдепу Метью Міллер, передає Sky News.

Він прокоментував повідомлення міноборони рф про те, що ударів по окупованому Криму було завдано поставленими США ракетами ATACMS, а запрограмували їх нібито американські фахівці

Міллер зауважив, що росія не вперше робить «безглузді, гіперболізовані заяви про чиюсь відповідальність, які не підтверджуються фактами».

«У мене немає жодної оцінки цієї атаки, включно з тим, хто відповідальний за неї. Але ви бачили, як росія висуває безглузді заяви про відповідальність у минулому», – зазначив він.

Спікер Держдепу нагадав, як у березні цього року рф звинуватила США в теракті в підмосковному «Крокус Сіті Холі», хоча Штати попереджали їх про загрозу нападу.

«Для москви не є чимось незвичайним робити безглузді, гіперболічні заяви про відповідальність, які не породжені фактами», – зазначив Міллер.

Також представник Держдепу зазначив, що США надають зброю Україні, «щоб вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії, включаючи Крим, який, звичайно, є частиною України».

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