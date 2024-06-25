Венгрия не будет блокировать процесс вступления Украины в ЕС, но не поддерживает его, — Орбан

Венгерский премьер отметил, что Будапешт поддерживает начало переговоров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые начнутся во вторник, 25 июня. В то же время Венгрия не будет блокировать процесс. Об этом сообщает Tagesschau.

«Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», - заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что переговоры – это «чисто политически мотивированный процесс».

«Но сначала мы должны изучить, какие будут последствия, если мы примем страну, которая находится в состоянии войны, чьи границы не были уточнены на практике», - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся 25 июня.

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