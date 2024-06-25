В Украине определили локации, где разместят малые электростанции

В Минэнерго заявили, что на всей территории страны определены места, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки.

Фото: rada.gov.ua

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что для наращивания мощностей к следующей зиме ведется активная работа с международными партнерами, бизнесом и местными властями для установления распределенной генерации на местах, передает пресс-служба Минэнерго.

«По всей территории страны определены локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки, которые позволят обеспечить критические потребности в электроснабжении в холодный период», - сказал министр во время встречи с директором Секретариата Энергетического сообщества Артуром Лорковским.

Стороны обсудили возможность закупок соответствующего оборудования за средства Фонда поддержки энергетики Украины, созданного весной 2022 года. Общая сумма взносов доноров в Фонд (перечисленных и анонсированных) составляет более 545 млн евро.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшей интеграции украинского электроэнергетического рынка в европейский и законопроекты, важные для его реализации.

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