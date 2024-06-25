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$1 млн за «партию уклонистов»: в Одесской области «бизнесмены» пытались переправить за границу 100 военнообязанных

10:38, 25 июня 2024
Правоохранители остановили четыре микроавтобуса с 47 мужчинами, остальные 53 не успели добраться до «точки сбора».
$1 млн за «партию уклонистов»: в Одесской области «бизнесмены» пытались переправить за границу 100 военнообязанных
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В Одесской области разоблачили группировку, которая организовала масштабную схему незаконной переправки военнообязанных через госграницу. В его состав входил правоохранитель. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указано, что организовал бизнес житель Одесской области в мае 2024 года. Он подыскивал военнообязанных, желающих незаконно выехать из Украины через соцсети и договаривался об оплате. Мужчин вывозили в госграницу, которую они в дальнейшем пересекали пешком.

Правоохранитель консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.

21 июня работники ГБР задокументировали попытку переправки через государственную границу около 100 человек.

В частности, были остановлены четыре микроавтобуса с 47 мужчинами. Остальные 53 не успели добраться до «точки сбора».

За свои услуги дельцы брали от 5 до 18,5 тысячи долларов с человека, в зависимости от финансовых возможностей клиента. Только на этой «партии уклонистов» дельцы рассчитывали заработать около 1 млн долларов, добавили в ГБР.

В настоящее время участники группировки задержаны.

Им сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Организатору и правоохранителю избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога: организатору – 13,6 млн грн, правоохранителю – 3 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Всем задержанным мужчинам старше 25 лет выписаны протоколы и доставлены в ТЦК.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

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