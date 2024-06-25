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Через «Дію» за пів року вже перереєстрували близько 122 тисячі транспортних засобів, — МВС

11:14, 25 червня 2024
У такий спосіб можна перереєструвати лише автомобілі категорії В і мопеди.
Через «Дію» за пів року вже перереєстрували близько 122 тисячі транспортних засобів, — МВС
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В Україні на даний момент вже перереєстровано близько 122 тисячі транспортних засобів через додаток «Дія». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

«Починаючи з 20 грудня минулого року, коли була запроваджена ця функція, і станом на сьогодні перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів (через «Дію» – ред.). Коли ми називаємо цю цифру, то ми говоримо про 2 осіб - це покупець і продавець. Тобто, фактично 244 тисячі громадян вже не зверталися у сервісні центри, а отримали послугу онлайн», – зазначив Тимченко.

Водночас у такий спосіб не можна перереєструвати, наприклад, мікроавтобуси чи вантажні авто. Наразі йдеться тільки про транспортні засоби категорії В і мопеди.

«Бо транспортні засоби, у які (поміщаються - ред.) 8 пасажирів і водій, вони ще можуть бути перереєстровані (через «Дію» - ред.). Якщо більше (осіб - ред.) – вони мають бути перереєстровані безпосередньо під час відвідування сервісного центру», - наголосив заступник очільника МВС.

Відповідаючи на питання, чи планують у МВС змінити норму щодо мікроавтобусів і вантажних авто, він зауважив, що вони рухаються у цьому напрямку.

«У перспективі, я думаю, що ми дійдемо до цього», – підкреслив Тимченко.

Раніше ми писали, як перереєструвати авто на іншу особу.

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