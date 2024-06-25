На Харківщині для мешканців обмежили проїзд до трьох населених пунктів: в чому причина

Йдеться про населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці.

Ілюстративне фото

Із вівторка, 25 червня, у Харківській області для жителів буде недоступний проїзд до трьох населених пунктів. Причина - мінна небезпека і російські обстріли. Про це повідомляє Липецька сільська військова адміністрація.

Йдеться про населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці.

Проїзд до них припинять у зв'язку з мінною небезпекою та постійними обстрілами російської армії, які загрожують здоров'ю та життю людей.

«Інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатково», - додали в Липецькій СВА.

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