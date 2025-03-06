ВАКС признал необоснованными 1,8 млн грн чиновника Национальной полиции

НАПК установило, что супруги не могли приобрести недвижимость за счет средств, полученных из законных источников.

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В четверг, 6 марта, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованным актива и его взыскании в доход государства, который принадлежит начальнику отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Как сообщили в НАПК, речь идет о половине квартиры в столице стоимостью более 1,8 млн грн, которую чиновник и его жена приобрели в 2021 году.

Во время мониторинга образа жизни НАПК установило, что супруги не могли позволить себе купить указанную недвижимость за счет средств, полученных из законных источников.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения.

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