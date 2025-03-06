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ВАКС визнав необґрунтованими 1,8 млн грн посадовця Національної поліції

17:48, 6 березня 2025
НАЗК встановило неспроможність подружжя купити нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.
ВАКС визнав необґрунтованими 1,8 млн грн посадовця Національної поліції
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У четвер, 6 березня, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу і стягнення його в дохід держави, який належить начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Як зазначили у НАЗК, йдеться про половину квартири у столиці вартістю понад 1,8 млн грн, яку посадовець та його дружина набули у 2021 році.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило неспроможність подружжя купити зазначене нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

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суд Національна поліція САП НАЗК ВАКС

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