Мирна угода щодо України не повинна визначатися лише між США та Росією, — спецпредставник Китаю

Спецпредставник Китаю Лу Шає наголосив, що будь-який мирний процес має передбачати визнання та участь усіх відповідних сторін, зокрема країн Європи.

Фото: flickr.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає заявив, що мирна угода щодо України не повинна визначатися лише між США та Росією. Про це він сказав в кулуарах панельної дискусії під час щорічної сесії вищого консультативного органу Народної політичної консультативної ради Китаю, пише газета South China Morning Post.

«Коли ви дивитесь на те, як адміністрація Трампа впроваджує нахабну та владну політику щодо Європи, ставлячись до своїх союзників таким чином, чесно кажучи, з європейської точки зору, це просто жахливо. Я вважаю, що європейські друзі повинні поміркувати над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду», — заявив Шає.

За його словами, дипломатичний підхід Китаю наголошує на «мирі, дружбі, добрій волі та взаємовигідній співпраці».

Спецпредставник Китаю з європейських справ підтримав діалог між США та Росією, який відновився за часів адміністрації Дональда Трампа та спрямований на закінчення війни. Однак Лу Шає наголосив, що будь-який мирний процес має передбачати визнання та участь усіх відповідних сторін, зокрема країн Європи.

«Різні запропоновані рішення мають бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися кількома обраними», — наголосив він.

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що війна в Україні дійшла до точки, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні Україна «не можуть продовжувати цю війну нескінченно». Також він додав, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб українська влада повернулася за стіл переговорів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Також Президент зазначив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.