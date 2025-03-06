Кияни, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати грошову допомогу від міста

Заяву на одноразову матеріальну допомогу можна подати онлайн.

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Кияни, зокрема ВПО, у складних життєвих обставинах можуть подати заяву на ім’я мера Києва на одноразову матеріальну допомогу онлайн. Зробити це можна через Портал послуг, пишуть у КМДА.

Раніше заяву можна було подати особисто через ЦНАПи, депутатів Київради, народних депутатів, КМДА, а також поштою через Департамент соціальної та ветеранської політики. Тепер це можна виконати онлайн.

Як пояснюється, грошову допомогу можуть отримати кияни, у яких розмір середньомісячного доходу на людину в сім’ї не перевищує 4 722 грн та які підтвердили складні життєві обставини. Допомогу виплачують один раз на рік.

Щоб отримати послугу онлайн, потрібно зареєструватися на Порталі послуг, заповнити заяву та додати необхідні документи.

Статус заявки можна відстежувати в особистому кабінеті, а про рішення щодо виплати можна дізнатись через сповіщення у застосунку Київ Цифровий.

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