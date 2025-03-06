Киевляне, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить денежную помощь от города

Заявление на единовременную материальную помощь можно подать онлайн.

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Киевляне, в том числе ВПО, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут подать заявление на имя мэра Киева на получение единовременной материальной помощи онлайн. Сделать это можно через Портал услуг, пишут в КГГА.

Ранее заявление можно было подать лично через ЦНАПы, депутатов Киевсовета, народных депутатов, КГГА, а также по почте через Департамент социальной и ветеранской политики. Теперь это можно выполнить онлайн.

Как объясняется, денежную помощь могут получить киевляне, у которых размер среднемесячного дохода на человека в семье не превышает 4 722 грн и которые подтвердили сложные жизненные обстоятельства. Помощь выплачивается один раз в год.

Чтобы получить услугу онлайн, необходимо зарегистрироваться на Портале услуг, заполнить заявление и добавить необходимые документы.

Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете, а о решении по выплате можно узнать через уведомление в приложении Киев Цифровой.

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