ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Сарненский райсуд Ровенской области

Комиссия рассмотрит вопрос о командировке двух судей в Сарненский районный суд Ровенской области.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила рассмотрение вопроса о командировке (временном переводе) двух судей для осуществления правосудия в Сарненский районный суд Ровенской области.

Рассмотрение вопроса состоится 2 апреля в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме, а также приложить к нему свои документы.

Также ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда.

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