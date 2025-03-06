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Иностранцам-контрактникам ВСУ не нужно оформлять вид на временное проживание – ГМС

18:42, 6 марта 2025
Военно-учетный документ (военный билет) фактически приравнивается к виду на временное проживание.
Иностранцам-контрактникам ВСУ не нужно оформлять вид на временное проживание – ГМС
Источник фото: Depositphotos
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Согласно законодательству Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право на законных основаниях временно проживать в Украине. Об этом подчеркнули в Государственной миграционной службе.

Как указывается, этот статус действует на весь период военной службы и еще три месяца после ее завершения.

Подтверждением права на временное проживание для таких лиц является военно-учетный документ (военный билет).

«Вид на временное проживание таким лицам не выдается, поскольку военно-учетный документ (военный билет) фактически в данном случае приравнивается к виду на временное проживание», – подчеркнули в ГМС.

Таким образом, иностранцы, проходящие военную службу по контракту, официально находятся на территории страны без необходимости оформления дополнительных документов для подтверждения своего статуса.

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ВСУ

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