В Одесской области неизвестные повредили памятную доску погибшему военнослужащему

Полиция ищет виновных в демонтаже памятной доски в Одесской области.

Фото: od.npu.gov.ua

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В Одесской области в селе Окнянской громады неизвестные демонтировали памятную доску в честь погибшего военнослужащего, который учился в местной школе. Информация об инциденте поступила в полицию 5 марта от директора учебного заведения, сообщили в полиции Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители провели осмотр, опросили работников школы и местных жителей. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция сейчас устанавливает лицо, совершившее правонарушение, и местонахождение мемориальной доски. В то же время правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями происшествия или имеют информацию, которая может помочь в расследовании, обратиться в полицию по телефонам: (04861) 2-29-40, (04861) 2-19-50 или на спецлинию 102.

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