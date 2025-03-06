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На Одещині невідомі пошкодили пам'ятну дошку загиблому військовослужбовцю

21:58, 6 березня 2025
Поліція шукає винних у демонтажі пам'ятної дошки на Одещині.
На Одещині невідомі пошкодили пам'ятну дошку загиблому військовослужбовцю
Фото: od.npu.gov.ua
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На Одещині у селі Окнянської громади невідомі демонтували пам’ятну дошку на честь загиблого військовослужбовця, який навчався в місцевій школі. Інформація про інцидент надійшла до поліції 5 березня від директора навчального закладу, повідомили у поліції Одеської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці провели огляд, опитали працівників школи та місцевих жителів. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліція наразі встановлює особу, яка скоїла правопорушення, та місцезнаходження меморіальної дошки. Водночас правоохоронці звертаються до громадян, які стали свідками події або мають інформацію, що може допомогти в розслідуванні, звернутись до поліції за номерами телефонів: (04861) 2-29-40, (04861) 2-19-50 або на спецлінію 102.

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поліція військові Одеса

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