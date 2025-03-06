Іноземцям-контрактникам ЗСУ не потрібно оформлювати посвідку на тимчасове проживання – ДМС

Військово-обліковий документ (військовий квиток) фактично прирівнюється до посвідки на тимчасове проживання.

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Згідно із законодавством України, іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, мають право на законних підставах тимчасово проживати в Україні. На цьому наголосили у Державній міграційній службі.

Як вказується, цей статус діє на весь період військової служби та ще три місяці після її завершення.

Підтвердженням права на тимчасове проживання для таких осіб є військово-обліковий документ (військовий квиток).

«Посвідка на тимчасове проживання таким особам не видається, оскільки військово-обліковий документ (військовий квиток) фактично у вказаному випадку прирівнюється до посвідки на тимчасове проживання», - наголосили у ДМС.

Таким чином, іноземці, які проходять військову службу за контрактом, офіційно перебувають на території країни без необхідності оформлення додаткових документів для підтвердження свого статусу.

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