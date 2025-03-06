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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Сарненського райсуду Рівненської області

19:00, 6 березня 2025
Комісія розгляне питання про відрядження двох суддів ддо Сарненського райсуду Рівненської області.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Сарненського райсуду Рівненської області
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Сарненського районного суду Рівненської області 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 2 квітня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).      

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Також ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів.

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суддя ВККС

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