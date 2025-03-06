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Мирное соглашение по Украине не должно определяться только между США и Россией, — спецпредставитель Китая

16:41, 6 марта 2025
Спецпредставитель Китая Лу Шае подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех соответствующих сторон, включая европейские страны.
Мирное соглашение по Украине не должно определяться только между США и Россией, — спецпредставитель Китая
Фото: flickr.com
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Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что мирное соглашение по Украине не должно определяться только между США и Россией. Об этом он сказал в кулуарах панельной дискуссии во время ежегодной сессии высшего консультативного органа Народного политического консультативного совета Китая, пишет газета South China Morning Post.

«Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа проводит наглую и властную политику в отношении Европы, обращаясь со своими союзниками таким образом, честно говоря, с европейской точки зрения, это просто ужасно. Я считаю, что европейские друзья должны задуматься над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства», — заявил Шае.

По его словам, дипломатический подход Китая подчеркивает «мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество».

Спецпредставитель Китая по европейским делам поддержал диалог между США и Россией, который возобновился во времена администрации Дональда Трампа и направлен на завершение войны. Однако Лу Шае подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех соответствующих сторон, включая страны Европы.

«Различные предложенные решения должны стать предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться несколькими избранными», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что война в Украине дошла до точки, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни Украина "не могут продолжать эту войну до бесконечности". Также он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы украинские власти вернулись за стол переговоров. 

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.

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США россия ЕС Украина война Китай

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