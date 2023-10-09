Не до всіх потрібне: до який лікарів можна звернутися без електронного направлення

Є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутися напряму, і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта.

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Іноді пацієнти вважають, ніби консультацію будь-якого лікаря можна отримати виключно за електронним направленням. Але це не так, наголосили у Національній службі здоров'я України.

Зазвичай електронне направлення є умовою для отримання пацієнтом безоплатних планових консультацій у вузькопрофільних спеціалістів, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг із реабілітації тощо.

Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутися напряму, і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта.

Направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:

акушера-гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

педіатра;

фтизіатра;

лікуючого лікаря, у якого пацієнт або пацієтка із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

«Якщо вас не записують до якогось із цих лікарів і вимагають е-направлення, зверніться до керівника медичного закладу по роз’яснення», - наголосили у НСЗУ.

Також пацієнти завжди можуть зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, аби дізнатись про свої права та порядок дій.

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