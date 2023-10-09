В Україні знижено міжбанківську комісію під час розрахунків картами: як це вплине на ціни

Антимонопольний комітет очікує, що такий крок сприятиме розвитку малих і середніх підприємців та загалом економічному розвитку України.

Фото: mind.ua

Антимонопольний комітет України повідомив, що погодив зниження MasterCard і Visa ставки інтерчейнджу (міжбанківську комісію) з 0,9% до 0,7%. Дана ставка діятиме тільки на період війни в країні. Про це йдеться у пресслужбі АМКУ.

«Антимонопольний комітет України надав на період війни дозвіл компаніям MasterCard Europe S.A. і Visa International Service Association на зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій (ставки інтерчейнджу), які сплачують еквайри на користь емітента, в Україні з 0,9% до 0,7%», - сказано в повідомленні.

В АМКУ очікують, що ці зміни дадуть змогу торговельним мережам зберегти чинний рівень цін для споживача, а також сприятимуть розвитку малих і середніх підприємців та загалом економічному розвитку України.

У повідомленні зазначають, що указані зміни ухвалено з урахуванням інтересів усіх учасників ринку в умовах воєнного стану.

Відомство уточнило, що ставка 0,7% діятиме «не раніше наступного робочого дня після закінчення 14 календарних днів після дати отримання дозволу комітету відповідно до закону про конкуренцію, до наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану».

Після цього терміну MasterCard і Visa повернуться до узгодженої з АМКУ ще до війни ставки 0,9%.

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