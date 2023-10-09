Війна в Ізраїлі: глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрену зустріч

Жозеп Боррель повідомив про скликання екстренного засідання 10 жовтня.

Фото: ap.org

Європейський Союз 10 жовтня проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні", – зазначив Боррель у своєму Twitter (Х).

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа.

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