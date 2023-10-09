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На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої «днр» понад 15 млн грн

14:27, 9 жовтня 2023
Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої «днр» понад 15 млн грн
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На Київщині правоохоронці затримали генерального директора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «днр». Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

«За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення рф ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.

Велику частину одержаних «прибутків» ділки перераховували до «бюджету днр» як сплати «податків і зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів виявлено:

  • печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці;
  • комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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