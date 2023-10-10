рф заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы ослабить мировое единство – Зеленский

Президент отметил, что готовятся соответствующие шаги.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями разведки, ГУР и внешней разведки, с дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке.

В своем вечернем обращении к гражданам Зеленский сообщил, что, по имеющейся информации, «россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке».

«Сьогодні був дуже насичений день. Різні наради, і серед них особливо важливі ті, що стосуються нової міжнародної ситуації.

Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході.

Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи.

За наявною інформацією – дуже чіткою – росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.

Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти.

Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу.

Сьогодні звернувся до учасників Парламентської асамблеї НАТО. Передусім про єдність. Про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме! А не залишатиметься осторонь, коли терор намагається взяти гору, і коли на наших очах може зламатись ще один регіон світу.

Я вдячний усім лідерам і державам, які зараз повністю усвідомлюють небезпеку та готові працювати разом заради того, аби втримати ситуацію. Втримати очевидних спонсорів терору від ширшого втручання», - отметил Президент.

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