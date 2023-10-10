Восстановим безопасность нашей страны: Нетаньяху показал кадры ударов по Сектору Газа

Нетаньяху опубликовал кадры авиаударов по Сектору Газа.

Источник фото: AFP

Министерство обороны Израиля и Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху опубликовали кадры авиаударов по Сектору Газа.

«В субботу ХАМАС жестоко убил более 700 израильтян.

Израильские ВВС проводят один из крупнейших авиаударов против ХАМАС в Газе, чтобы ослабить и лишить его возможности терроризировать Израиль.

ХАМАС начал войну. Мы восстановим безопасность нашей страны», – говорится в сообщении.

Премьер Беньямин Нетаньяху в своем аккаунте опубликовал видео ударов и заявил, что Израиль должен победить.

«Мы начали. Израиль одержит победу», - подчеркнул Нетаньяху.

Источник фото: AFP

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