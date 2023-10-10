Відновимо безпеку нашої країни: Нетаньяху показал кадри ударів по Сектору Гази

Міністерство оборони Ізраїлю та Прем'єр Беньямін Нетаньяху опублікували кадри авіаударів по Сектору Гази.
«У суботу ХАМАС жорстоко вбив понад 700 ізраїльтян.
ВПС Ізраїлю проводять один із найбільших авіаударів проти ХАМАС у Газі, щоб послабити та позбавити його можливості тероризувати народ Ізраїлю.
ХАМАС розпочав війну. Ми відновимо безпеку нашої країни», - йдеться у повідомленні.
Прем'єр Беньямін Нетаньяху в своєму акаунті опублікував відео ударів і заявив, що Ізраїль повинен перемогти.
«Ми почали. Ізраїль здобуде перемогу», - підкреслив Нетаньяху.
Джерело фото: AFP
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