Відновимо безпеку нашої країни: Нетаньяху показал кадри ударів по Сектору Гази

Нетаньяху опублікував кадри авіаударів по Сектору Гази.

Джерело фото: AFP

Міністерство оборони Ізраїлю та Прем'єр Беньямін Нетаньяху опублікували кадри авіаударів по Сектору Гази.

«У суботу ХАМАС жорстоко вбив понад 700 ізраїльтян.

ВПС Ізраїлю проводять один із найбільших авіаударів проти ХАМАС у Газі, щоб послабити та позбавити його можливості тероризувати народ Ізраїлю.

ХАМАС розпочав війну. Ми відновимо безпеку нашої країни», - йдеться у повідомленні.

Прем'єр Беньямін Нетаньяху в своєму акаунті опублікував відео ударів і заявив, що Ізраїль повинен перемогти.

«Ми почали. Ізраїль здобуде перемогу», - підкреслив Нетаньяху.

Джерело фото: AFP

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