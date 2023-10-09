На Закарпатье и на Львовщине трясло дома — произошло землетрясение, видео

Землетрясение магнитудой 4,5 балла зафиксировали вблизи словацкого города Гуменное.

В понедельник, 9 ноября, на востоке Словакии про произошло землетрясение, которое также почувствовали жители в Закарпатской и Львовской областей Украины.

Землетрясение было магнитудой 4,5 баллов.

«Эпицентр землетрясения был рядом со словацким городком Гуменное рядом с Ужгородом», - пишет «Суспільне Ужгород».

Ранее сообщалось, что в Афганистане произошли два 6-балльных землетрясения: погибли более 2000 человек.

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