Палестинцы разгромили еврейский ресторан в Лондоне, фото

Нападению подверглось заведение в районе Голдерс-Грин.

В Лондоне палестинцы разгромили один из еврейских ресторанов. Инцидент произошел 8 октября, передают местные жители в соцсетях.

Нападению подверглось заведение в районе Голдерс-Грин, который известен большим процентом еврейского населения. Ресторан принадлежал предпринимателю еврейского происхождения.

Недалеко от места погрома появилось граффити «Свободу Палестине», похожую надписью обнаружили в другом районе города.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

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