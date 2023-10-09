Палестинці розгромили єврейський ресторан у Лондоні, фото

Нападу зазнав заклад у районі Голдерс-Грін.

У Лондоні палестинці розгромили один із єврейських ресторанів. Інцидент стався 8 жовтня, передають місцеві жителі у соцмережах.

Нападу зазнав заклад у районі Голдерс-Грін, який відомий великим відсотком єврейського населення. Ресторан належав підприємцю єврейського походження.

Неподалік місця погрому з'явилося графіті «Свободу Палестині», схожий напис виявили в іншому районі міста.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

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