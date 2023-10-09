Олігарх Фрідман переїхав із Британії до Ізраїлю, але наразі перебуває в рф

Путінський олігарх Фрідман зараз перебуває в Москві.

Російський олігарх Міхаіл Фрідман, який знаходиться під санкціями, покинув територію Великої Британії та вирішив переїхати до Ізраїлю. Наразі він знаходиться в рф, передають росЗМІ із посиланням на свої джерела.

Фрідман зараз перебуває в Москві. Інформацію про це підтвердили і в «Альфа-груп» і додали, що «зараз бізнесмен перебуває в Москві і тепер планує відвідувати росію регулярно».

Нагадаємо, Фрідман став одним із перших російських олігархів, які потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року - 28 лютого 2022 року санкції запровадив ЄС, у березні 2022-го це зробила Велика Британія.

США запровадили санкції проти Фрідмана у серпні 2023 року.

Раніше ми писали, що в Україні арештували активи путінських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова на понад 17 млрд гривень.

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