Олигарх Фридман переехал из Британии в Израиль, но сейчас находится в рф

Путинский олигарх Фридман сейчас находится в Москве

Находящийся под санкциями российский олигарх Михаил Фридман покинул территорию Великобритании и решил переехать в Израиль. Однако в настоящее время он находится в рф, передают росСМИ со ссылкой на свои источники.

Фридман сейчас находится в Москве. Информацию об этом подтвердили и в «Альфа-групп» и добавили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать россию регулярно».

Напомним, Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших под санкции после начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года - 28 февраля 2022 санкции ввел ЕС, в марте 2022-го это сделала Великобритания.

США ввели санкции против Фридмана в августе 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали активы путинских олигархов Фридмана, Авена и Косогова на более 17 млрд гривен.

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