В Афганистане произошли два 6-балльных землетрясения: погибли более 2000 человек

Из-за мощного землетрясения в Афганистане погибли по меньшей мере 2 тысячи человек.

Источник фото: welt

В субботу, 7 октября, на западе Афганистана произошло несколько сильных землетрясений магнитудой 6,3 балла, что привело к гибели по меньшей мере 2000 человек, около 600 домов были разрушены, – сообщает Welt.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался около 40 км к северо-западу от города Герат, недалеко от границы с Ираном. После главного землетрясения произошли землетрясения магнитудой 6,3.

Власти сообщили, что несколько деревень в приграничной провинции Герат были полностью разрушены. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 4200 человек пострадали, и по меньшей мере 600 домов были разрушены. Медицинские учреждения сообщали, что только в крупнейшей больнице столицы провинции Герат было доставлено около 200 погибших и более 700 раненых.

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