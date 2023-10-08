В Афганістані сталися два 6-бальні землетруси: загинули понад 2000 людей

Через потужний землетрус в Афганістані загинули щонайменше 2 тисячі людей.

Джерело фото: welt

У суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану сталося декілька сильних землетрусів магнітудою 6,3 бала, що призвело до гибелі щонайменше 2000 людей, близько 600 будинків було зруйновано, – повідомляє Welt.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташовувався близько 40 км на північний захід від міста Герат, недалеко від кордону з Іраном. Після головного землетрусу сталися землетруси магнітудою 6,3.

Влада повідомила, що кілька сіл у прикордонній провінції Герат були повністю зруйновані. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), близько 4200 осіб постраждали, і щонайменше 600 будинків були руйновані. Медичні установи повідомляли, що лише в найбільшій лікарні столиці провінції Герат було доставлено близько 200 загиблих і понад 700 поранених.

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