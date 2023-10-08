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  1. В Україні

Як отримати знижку при сплаті штраф за порушення ПДР: пояснення МВС

10:15, 8 жовтня 2023
В Україні відновлено можливість сплати штрафів за порушення ПДР через офіційні ресурси МВС.
Як отримати знижку при сплаті штраф за порушення ПДР: пояснення МВС
Джерело фото: ukrstrahovanie.com.ua
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Міністерство внутрішніх справ України повернуло можливість сплати штрафів за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, через офіційні ресурси МВС. Про це повідомили у відомстві.

Тепер громадяни України можуть отримувати і сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху через наступні джерела:

  • Офіційний веб-сайт МВС України.
  • Офіційний мобільний додаток МВС України, доступний для Android і iOS, під назвою «Штрафи ПДР».
  • Телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot.

Сервіси дозволяють не лише сплатити штраф, але й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Зокрема є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

У разі сплати впродовж 10 днів 50% від накладеного штрафу постанова вважається виконаною.

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