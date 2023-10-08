Понад 5 тисяч гривень за українські 5 копійок: аукціонні «бої»

Старі українські монети стають колекційними і продаються за тисячі гривень на аукціонах.

На аукціонному майданчику Violity в Україні спостерігається зростання цін на старі українські монети, які набувають статусу колекційних предметів. Так, 5-копійкова монета 1992 року, виставлена до торгів, коштує вже понад 5 000 гривень.

Початкова ставка на аукціоні становила лише 1 гривню. Однак ціна монети різко зросла, перевищивши 5 000 гривень, і це ще не межа, оскільки торги тривають до вечора 8 жовтня. Існує можливість, що ціна на монету подальше зросте.

Різновид монети, що розшукується на аукціонах, є 1.1ААк, і саме ця варіація робить її такою цінною. Ця монета має невелику кількість насічок на гурті, що є результатом помилки на монетному дворі. Це робить її особливо цінною для нумізматів. Важливо відзначити, що монета, імовірно, була в обігу, оскільки має сліди від ударів та подряпини. При цьому, відсутні ознаки реставрації.

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