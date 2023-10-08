Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду визначила критерії віднесення органів державної влади до правоохоронних, адже законодавство таких не містить

Законодавство, зокрема Кримінальний кодекс, не дає чіткого визначення понять «правоохоронний орган» та «працівник правоохоронного органу», - що вирішила Велика Палата ВС.

Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

Законодавство, яке визначає порядок призначення та звільнення вищого командування ЗСУ, не покладає на Президента обов’язок вказувати в указах підстави призначення чи звільнення, - позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу стосовно звільнення екс-командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

  1. В Україні

Понад 5 тисяч гривень за українські 5 копійок: аукціонні «бої»

09:55, 8 жовтня 2023
Старі українські монети стають колекційними і продаються за тисячі гривень на аукціонах.
Понад 5 тисяч гривень за українські 5 копійок: аукціонні «бої»
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На аукціонному майданчику Violity в Україні спостерігається зростання цін на старі українські монети, які набувають статусу колекційних предметів. Так, 5-копійкова монета 1992 року, виставлена до торгів, коштує вже понад 5 000 гривень.

Початкова ставка на аукціоні становила лише 1 гривню. Однак ціна монети різко зросла, перевищивши 5 000 гривень, і це ще не межа, оскільки торги тривають до вечора 8 жовтня. Існує можливість, що ціна на монету подальше зросте.

Різновид монети, що розшукується на аукціонах, є 1.1ААк, і саме ця варіація робить її такою цінною. Ця монета має невелику кількість насічок на гурті, що є результатом помилки на монетному дворі. Це робить її особливо цінною для нумізматів. Важливо відзначити, що монета, імовірно, була в обігу, оскільки має сліди від ударів та подряпини. При цьому, відсутні ознаки реставрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуник голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя