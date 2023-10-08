Более 5 тысяч гривен за украинские 5 копеек: аукционные «бои»

Старые украинские монеты становятся коллекционными и продаются за тысячи гривен на аукционах.

На аукционной площадке Violity в Украине наблюдается рост цен на старые украинские монеты, которые приобретают статус коллекционных предметов. Так, 5-копеечная монета 1992 года, выставленная на торги, стоит уже более 5 000 гривен.

Начальная ставка на аукционе составляла всего 1 гривну. Однако цена монеты резко выросла, превысив 5 000 гривен, и это еще не предел, поскольку торги продолжаются до вечера 8 октября. Существует возможность, что цена на монету дальше возрастет.

Разновидность монеты, разыскиваемая на аукционах, является 1.1ААк, и именно эта вариация делает ее такой ценной. Эта монета имеет небольшое количество насечек на гурте, что является результатом ошибки на монетном дворе. Это делает ее особенно ценной для нумизматов. Важно отметить, что монета, вероятно, была в обращении, поскольку имеет следы от ударов и царапины. При этом, отсутствуют признаки реставрации.

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