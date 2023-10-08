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  1. В Украине

У Байдена готовятся подать в Конгресс просьбу о выделении до $100 млрд для Украины – СМИ

09:36, 8 октября 2023
Джо Байден рассматривает законопроект о финансировании Украины до следующих президентских выборов.
У Байдена готовятся подать в Конгресс просьбу о выделении до $100 млрд для Украины – СМИ
Источник фото: telegraph
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность внесения законопроекта о выделении единовременных расходов на финансирование Украины до следующих президентских выборов. Этот шаг предназначен для преодоления раскола между демократами и республиканцами в Конгрессе по финансированию военной и гуманитарной помощи в Украине, – сообщает The Telegraph.

Белый дом готовится подать прошение в Конгресс о выделении крупнейшего финансового пакета на сумму до 100 миллиардов долларов для обеспечения оружия и гуманитарной помощи Украине. Главная цель этого шага - избежать возможных препятствий и задержек в связи с разногласиями между партиями, которые могут нанести вред Джо Байдену во время следующих президентских выборов, запланированных на следующий год.

Отмечается, что споры о выделении средств на военную помощь Украине стали основной линией раскола между конгрессменами-республиканцами. Указано, что запрос Байдена на выделение финансирования в размере 24 миллиарда долларов на следующий год стал объектом острого спора в Конгрессе.

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