У Байдена готуються подати до Конгресу прохання щодо виділення до $100 млрд для України – ЗМІ

Джо Байден розглядає законопроект про фінансування України до наступних президентських виборів.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість внесення законопроекту щодо виділення одноразових витрат на фінансування України до наступних президентських виборів. Цей крок призначений для подолання розколу між демократами та республіканцями в Конгресі щодо фінансування воєнної та гуманітарної допомоги в Україні, – повідомляє The Telegraph.

Білий дім готується подати прохання до Конгресу щодо виділення найбільшого фінансового пакету на суму до 100 мільярдів доларів для забезпечення зброї та гуманітарної допомоги Україні. Головна мета цього кроку – уникнути можливих перешкод та затримок у зв'язку з розбіжностями між партіями, які можуть завдати шкоди Джо Байдену під час наступних президентських виборів, запланованих на наступний рік.

Зазначається, що суперечки стосовно виділення коштів на військову допомогу Україні стали основною лінією розколу між конгресменами-республіканцями. Зазначено, що запит Байдена на виділення фінансування в розмірі 24 мільярди доларів на наступний рік став об'єктом гострого суперечки в Конгресі.

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