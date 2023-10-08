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  1. В Україні

На столичній Оболоні затримали 19-річного «закладчика»

09:17, 8 жовтня 2023
У Києві затримали молодика, який розповсюджував метадон на території Оболонського району.
На столичній Оболоні затримали 19-річного «закладчика»
Джерело фото: Поліція Києва
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В Оболонському районі столиці поліцейські затримали 19-річного чоловіка, який активно розповсюджував згортки з наркотиком метадоном. За придбання та зберігання заборонених речовин з метою збуту йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Києва.

Поліцейські діяли в рамках оперативної інформації, отриманої від спеціалізованого відділу поліції Оболонського управління поліції. Правоохоронці прибули на місце та затримали молодого чоловіка, який збував наркотик на території району.

Під час затримання в нього було вилучено 12 згортків наркотику. Пізніше, під час слідчих дій, було виявлено ще 38 згортків, які наркодилок приховав у формі закладок. Згідно з розслідуванням, молодий чоловік погодився розповсюджувати наркотик через запити, які отримав через соціальні мережі від незнайомця. За це йому обіцяли винагороду в розмірі 2800 гривень.

Затриманий, який є киянином 2004 року народження, був визнаний винним у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу метадону. Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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