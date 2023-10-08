На столичной Оболони задержали 19-летнего «закладчика»

В Киеве задержали молодого человека, который распространял метадон на территории Оболонского района.

Источник фото: Полиция Киева

В Оболонском районе столицы полицейские задержали 19-летнего мужчину, который активно распространял свертки с наркотиком метадоном. За приобретение и хранение запрещенных веществ с целью сбыта ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева.

Полицейские действовали в рамках оперативной информации, полученной от специализированного отдела полиции Оболонского управления полиции. Правоохранители прибыли на место и задержали молодого человека, который сбывал наркотик на территории района.

Во время задержания у него было изъято 12 свертков наркотика. Позже, во время следственных действий, было обнаружено еще 38 свертков, которые наркодилок скрыл в форме закладок. Согласно расследованию, молодой человек согласился распространять наркотик через запросы, которые получил через социальные сети от незнакомца. За это ему обещали вознаграждение в размере 2800 гривен.

Задержанный, который является киевлянином 2004 года рождения, был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства метадона. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.

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