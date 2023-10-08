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Google представила цифрового помощника, который будет использовать ИИ для персонализированных ответов

08:56, 8 октября 2023
Google Assistant с Bard теперь с поддержкой ИИ и с индивидуальными настройками конфиденциальности.
Google представила цифрового помощника, который будет использовать ИИ для персонализированных ответов
Источник фото: sammobile
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Компания Google представила Assistant with Bard, персонального помощника на основе генеративного искусственного интеллекта. Он сочетает генеративные способности Барда и рассуждения с персонализированной помощью Ассистента. Взаимодействовать с ним можно с помощью текста, голоса или изображений - и он даже может помочь выполнять действия за вас. В ближайшие месяцы вы сможете получить доступ к нему на мобильных устройствах Android и iOS. Об этом говорится на сайте Google.

«Мы создаем Ассистента с Bard, чтобы стать более персонализированным помощником, интегрированным с некоторыми службами Google, которыми вы уже пользуетесь, например Gmail и Документы, благодаря чему вам будет еще легче быть в курсе самых важных вещей в вашей жизни», – говорится в сообщении.

Компания вводит новинку на устройствах Android.

«Например, скажите, что вы только что сфотографировали своего милого щенка и хотели бы опубликовать его в социальных сетях. Просто поместите накладку Assistant with Bard поверх вашей фотографии и попросите его написать для вас публикацию в социальных сетях. Помощник с Bard будет использовать изображение как визуальную подсказку, поймет контекст и поможет с тем, что вам нужно», – добавили в компании.

Кроме того, отмечают, что так же, как и Bard, и Assistant, новинка будет создана с учетом конфиденциальности, гарантируя, что пользователи смогут выбрать индивидуальные настройки конфиденциальности.

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