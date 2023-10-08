Google представила цифрового помічника, який використовуватиме ШІ для персоналізованих відповідей

Google Assistant з Bard тепер з підтримкою ШІ та з індивідуальними налаштуваннями конфіденційності.

Джерело фото: sammobile

Компанія Google представила Assistant with Bard, персонального помічника на основі генеративного штучного інтелекту. Він поєднує генеративні здібності Барда й міркування з персоналізованою допомогою Асистента. Взаємодіяти з ним можна за допомогою тексту, голосу чи зображень — і він навіть може допомогти виконувати дії за вас. У найближчі місяці ви зможете отримати доступ до нього на мобільних пристроях Android та iOS. Про це йдеться на сайті Google.

«Ми створюємо Асистента з Bard, щоб стати більш персоналізованим помічником, інтегрованим із деякими службами Google, якими ви вже користуєтеся, як-от Gmail і Документи, завдяки чому вам буде ще легше бути в курсі найважливіших речей у вашому житті», – йдеться у повідомленні.

Компанія вводить новинку на пристроях Android.

«Наприклад, скажіть, що ви щойно сфотографували свого милого цуценя і хотіли б опублікувати його в соціальних мережах. Просто помістіть накладку Assistant with Bard поверх вашої фотографії та попросіть його написати для вас публікацію в соціальних мережах. Помічник із Bard використовуватиме зображення як візуальну підказку, зрозуміє контекст і допоможе з тим, що вам потрібно», – додали в компанії.

Крім того, зазначають, що так само, як і Bard , і Assistant, новинка буде створена з урахуванням конфіденційності, гарантуючи, що користувачі зможуть вибрати індивідуальні налаштування конфіденційності.

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