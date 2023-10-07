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  1. У світі

Байден хоче запросити у Конгресу пакет допомоги Україні на $100 мільярдів — ЗМІ

21:44, 7 жовтня 2023
Пакет допомоги для України може бути прийнятий одразу на рік.
Байден хоче запросити у Конгресу пакет допомоги Україні на $100 мільярдів — ЗМІ
Фото: telegraph.co.uk
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Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги для України, щоб вирішити питання з підтримкою Києва до наступних президентських виборів та для виходу з глухого кута у відносинах з республіканцями, передає The Daily Telegraph.

Деякі чиновники вважають, що ухвалення одноразового пакету, розмір якого може досягати 100 мільярдів доларів, може дати адміністрації Байдена найкращі шанси забезпечити підтримку України до виборів у США.

 «Ідея «великого пакету» твердо підтримується багатьма в адміністрації», - сказало джерело, знайоме з ходом дискусії. «Прихильники України хочуть, щоб це був одноразовий великий законопроект і щоб їм не довелося займатися цим до наступних виборів».

Зазначається, що цей крок дозволить уникнути подальших дебатів у Конгресі щодо витрат для України наступного року.

Раніше ми писали, що без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії.

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