Кабмін ще шукає кандидата на посаду міністра культури

Шмигаль заявив, що уряд ще у пошуках людини на посаду очільника МКІП.

Кабінет міністрів все ще шукає кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

У голови Кабміну в Раді поцікавилися, коли можна буде побачити кандидатуру на посаду голови Мінкульту.

«Щодо Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата», - сказав Шмигаль.

Більше деталей голова уряду не надав.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала відставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Виконання обов’язків міністра культури тимчасово покладено на Ростислава Карандєєва.

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