Кабмин еще ищет кандидата на должность министра культуры

Шмыгаль заявил, что правительство еще ищет человека на должность главы МКИП.

Кабинет министров все еще ищет кандидата на должность министра культуры и информационной политики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

У главы Кабмина в Раде поинтересовались, когда можно будет увидеть кандидатуру на должность главы Минкульта.

«По Министерству культуры мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата», - сказал Щмыгаль.

Больше деталей глава правительства не предоставил.

Напомним, что Верховная Рада поддержала отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Исполнение обязанностей министра культуры временно возложено на Ростислава Карандеева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.