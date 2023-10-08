Как получить скидку при уплате штраф за нарушение ПДД: объяснение МВД

В Украине восстановлена возможность уплаты штрафов за нарушение ПДД через официальные ресурсы МВД.

Источник фото: ukrstrahovanie.com.ua

Министерство внутренних дел Украины вернуло возможность уплаты штрафов за административные нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы комплексами автоматической фиксации, через официальные ресурсы МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

Теперь граждане Украины могут получать и оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения через следующие источники:

Официальный веб-сайт МВД Украины.

Официальное мобильное приложение МВД Украины, доступное для Android и iOS, под названием «Штрафы ПДД».

Телеграмм-бот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot.

Сервисы позволяют не только оплатить штраф, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. В частности есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

В случае уплаты в течение 10 дней 50% от наложенного штрафа постановление считается выполненным.

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