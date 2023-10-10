Зеленський прокоментував заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил

Президент призначив на цю посаду Анатолія Баргилевича.

Джерело фото: Оперативне командування «Північ»/Facebook

Президент Володимир Зеленський провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича.

«Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.

Дякую всім, хто дбає про Україну та бʼється заради нашої держави! Готуємо нове посилення для наших воїнів», - прокоментував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.