Зеленський прокоментував заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил

Президент Володимир Зеленський провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича.
«Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.
Дякую всім, хто дбає про Україну та бʼється заради нашої держави! Готуємо нове посилення для наших воїнів», - прокоментував Зеленський.
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